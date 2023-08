カラー···ブラック

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

フード···フードあり(取外し不可)

季節感···春、秋、冬

BALENCIAGA WFPコラボ商品です。

バレンシアガ 神戸店にて購入いたしました。

即決ご相談ください。

よろしくお願いいたします。

サイズ48

バレンシアガ特有のオーバーサイズなので、ゆったりときれます。

バレンシアガのハンガーもお付けいたします。

即決ご相談ください

カラー···ブラック柄・デザイン···プリント(ロゴなど)フード···フードあり(取外し不可)季節感···春、秋、冬BALENCIAGA WFPコラボ商品です。バレンシアガ 神戸店にて購入いたしました。即決ご相談ください。よろしくお願いいたします。サイズ48バレンシアガ特有のオーバーサイズなので、ゆったりときれます。バレンシアガのハンガーもお付けいたします。即決ご相談ください

