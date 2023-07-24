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2022年春の FUMITO 27cm GANRYU CONVERSE X スニーカー

商品の説明

FUMITO GANRYU X コンバース
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CONVERSE定番のALL STARをアレンジしたシリーズの第二弾。
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トゥキャップ、シューホールの配置、ステッチワークからトゥガード(トゥの外側に巻かれているテープ)に至るまで、まるで落書きのように歪んだデザインでありながら、履きやすさなどの機能性も計算されたアイテム。

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商品の情報

商品のサイズ27cm
ブランドコンバース
商品の状態新品、未使用

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FUMITO GANRYU X コンバースCONVERSE定番のALL STARをアレンジしたシリーズの第二弾。トゥキャップ、シューホールの配置、ステッチワークからトゥガード(トゥの外側に巻かれているテープ)に至るまで、まるで落書きのように歪んだデザインでありながら、履きやすさなどの機能性も計算されたアイテム。

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商品のサイズ27cm
ブランドコンバース
商品の状態新品、未使用

2022年春の FUMITO 27cm GANRYU CONVERSE X スニーカー

40分钟前

2022年春の FUMITO 27cm GANRYU CONVERSE X スニーカー

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