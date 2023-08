☆断捨離のため、状態の良いブランド品をいくつか出品しています☆

80〜90's 黒タグ後期 vintage Eddie Bauer 肉厚ガウン

#keinブランド中古2023春

COMOLI タイロッケンコート 黒 1



h beauty&youth チェスターコート

引っ越しに伴う持ち物整理で出品させて頂きました。

ブルックスブラザーズ ビンテージ チェスターコート クラシック トラッド

正規店での購入品です。

eleventy(イレブンティ)チェスターコート



SUSAN GRAVER フリース コート リバーシブル

何回か着用していたため多少の使用感はありますが、

PRADA チェスターコート カシミヤ混ウール Mサイズ ライトグレー

目立つ傷や汚れは見当たらず美品と言って差し支えない状態です。

イタリア製 PIACENZA カシミア製 ピアチェンツァ チェスターコート



【極希少】スタジオニコルソン × グローバーオールのフーデッドコート フード

極上ウールの風合いとともに雰囲気あるお洒落なスタイルをお楽しみ頂ける逸品です。

エトロ ETRO コート

襟部分の色が違っていてお洒落です。

ウールコート ラグラン



ニールバレット ニットトレンチコート トレンチコート

サッと羽織るだけで雰囲気が出ます。

BY GLADHAND SPIRITS HEART JACKET



ラルディーニ カシミアチェスターコート

【仕様】

セール!試着のみ!paul smithの高級チェスターコート

サイズ:50(XLサイズ相当)

UNIQLO+J オーバーサイズフーテッドロングコート Sサイズ Black

材質:羊毛90%、カシミヤ10%

☆値下げしました☆新品☆カシミア ロングコート XL☆

原産国:イタリア

ユナイテッドトウキョウ バルカラーコート UNITED TOKYO



HERNO ヘルノCA00410ヴァージンウール ダブルフェイスチェスターコート

【採寸】(平置き)

わたち様ご購入予定。美品✨BOGLIOLI ボリオリ

肩幅 :約46cm

ポールスミス コレクション Mサイズ チェスターコート

身幅 :約56cm

Brilla per il gusto カシミアコート サイズ50

着丈 :約102cm

【激レア】BALENCIAGA ロングコート

袖丈 :約65cm

PUBLIC TOKYO メルトンフーデットコート グリーン サイズ3

※素人測定の為、誤差はご了承ください。

made in ITALY、100%カシミヤ、ロングコート



Paul Smith ポールスミス チェスターコート ワインレッド

※古着商品のため、ご理解いただける方のみご検討下さい。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド プラダ 商品の状態 やや傷や汚れあり

