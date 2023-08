ブランド: rags mcgregor × nonnative ラグスマックレガー ノンネイティブ

アイテム:RANCHER ZIP UP BOOTS COW SUEDE ジップアップブーツ スウェード スエード 野口強 キムタク

サイズ:40 アウトソール29cm 26〜26.5cm相当

カラー:ブラック

定価:92,400円

状態:全体的に使用感はありますが、致命的なダメージ等はなく、いい味として楽しめる状態です。

【商品説明】

ラグスマックレガーとノンネイティブのコラボのジップアップブーツです。

木村拓哉さんが着用しているモデルでかなりかっこいいです。

状態もいい味が出ていて写真の木村拓哉さんが履いてるような雰囲気で着用できます。

スウェードがいい経年変化を醸し出してくれるので愛着が湧く一品です。

希少で人気なモデルなので是非この機会にどーぞ。

hysteric glamour ヒステリックグラマー

tenderloin テンダーロイン

number nine ナンバーナイン

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド ラグスマックレガー 商品の状態 やや傷や汚れあり

