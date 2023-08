安価 《美品♪正規品》GUCCIグッチショルダーバッグ/vintage/オールドグッチ ショルダーバッグ

商品詳細■ブランド/メーカー

【良品✨】miu miu ミュウミュウ ショルダーバッグ マテラッセ ネイビー



coach ハドリーホーボーシグネチャーキャンバス

GUCCI/グッチ

zattu ザッツ LUGUN ルーガン ショルダーバッグ



【新品未使用】Loewe バニー バッグ ムートン ブラック

■商品名

【美品】BALLY ショルダーバッグ カーフレザーMADE IN ITALY



LONGCHAMPロンシャンロゾクロコダイル型押しレザー2wayショルダーバッグ

ショルダーバッグ

新作 メゾンマルジェラ 5AC 2Way カメラバッグ ショルダーバッグ



kate spade ショルダーバッグ ミニバッグ

■カラー

【美品】アニエスベー agnes b. ショルダーバッグ PETER



早い者勝ち!!未使用 ショルダーバッグ

ブラウン系

新品未使用、THE ROW BOURSE WHITE PLD



GGマーモント GUCCI グッチ ショルダーバッグ 超美品

付属品

CELINE セリーヌ ショルダー ハンドバッグ ブラック 金具



イルビゾンテ ショルダーバック【美品】

なし

ルイヴィトン アマゾン LOUIS VUITTON ベタなし ショルダー



スマホショルダー(クリスタル仕様/パール手持ち付き)

■サイズ・採寸

美品✨ ルイヴィトン ショルダーバッグ アマゾン モノグラム



【美品・希少】MARC JACOBS マークジェイコブス バッグ ベージュ

※採寸表はこちら

キラリン様専用•*¨*•.¸♬︎



[2742] 美品 *ブルガリ* ロゴマニア ショルダーポーチ ベージュ

縦約15cm

【シーバイクロエ】ショルダーバッグ 2way

横約23cm

UNITUDE 人気 BAMBI CROSSBODY BAG ハンドバッグ

マチ約4cm

Zum様専用ロンハーマン別注 トッズTOD'S バッグ

ショルダー長さ約100cm~127cm

【xxxx様】セリーヌ ショルダーバッグ ポシェット フラップ式 トリオンフ

肩掛け/斜め掛け可能♪

【LOUIS VUITTON 】モノグラム ミュゼットサルサ ロング



CELINE ミニ ショルダーバッグ ガンチーニ トリオンフ ブラウン

■素材

ミナペルホネン repo ポシェット ポーチ 未使用 正規品 ベージュ



✨希少✨ブレディ エーワイアール・クロス ブラック AYR

PVC×レザー

新品未使用 付属付 gabs ガブス 2way ショルダーバッグ クラッチバッグ



未使用セレンシーCELENCEEバニラパイソンバッグ

◼️商品説明

一点物 匿名配送 正規品 FENDI 送料無料 バッグ ストラップユー フラワー



⭐️美品 Ferragamo ショルダーバッグ リボン 金具 ブラック

グッチショルダーバッグ GGインターロッキング

完売 レア♡コーチ バタフライ 2way バッグ ショルダーバッグ 蝶 パピヨン



ルイヴィトン スポンティーニ モノグラム 2WAY ショルダーバッグ

レア OLD GUCCI

COACH コーチ 2way ショルダーバッグ クラッチバッグ ブラック



✨美品✨マイケルコース✨2WAYチェーンショルダーバッグ

★内側クリーニング済み

【新品未使用タグ付】マークジェイコブス ザスナップショット ベージュ ピンク 白

目立ったキズや汚れなく気持ち良くお使い頂けます♪

☆★ papico様 専用です ★☆



ルイヴィトン 本物 ハラコショルダーバッグ

★30年以上前のお品のわりには外側も

極美品 アタオ エルヴィ 2way ショルダーバッグ トート レザー ブラウン

綺麗で内側も粉吹き無くとても綺麗な状態です。

シャネル/ターンロック/ココマーク/チェーンショルダーバッグ/キャビアスキン



✨GUCCI バンブー 2way ハンドバック ショルダーバック GG柄 大容量

★直営店や質屋、大手ブランド店で購入!

LOUIS VUITTON ルイヴィトン ハンドバッグ



MARCO MASIボディーショルダーバック

★全体的に見ても概ね良好なお品で末長くお使い頂けます!!

良品✨2way ショルダーバッグ クロコ型押し ピンク ゴールド金具 肩掛け



昨年の秋、大丸神戸店にて購入。一度だけ使用しました。クローゼットにて保管。

■商品ランク

【美品】COACH オールドコーチ ショルダーバッグ ブラック 9087



コンテス ホースヘア― 2WAYショルダーバッグ/COMTESSE 西ドイツ製

Aランク

[美品] GUCCI グッチ ショルダーバッグ レザー スタッズ キャンバス



【まみちん☆様】FENDI☆バイザウェイ☆ショルダーバッグ グレージュ 2way

~商品ランクについて~

J&M DAVIDSON / ジェイアンドエムデヴィッドソン

N:新品、未使用品

ルイヴィトン ボスフォール ショルダーバッグ

S:未使用に近い新古品

【美品】FURLA パイパーS

A:目立った傷や汚れなしの美品

guess ショルダーバッグ デニム 2Way

B:やや傷や汚れのある品

美品 ルイビトン バック 値引き中

C:傷や汚れのある品

FURLA NEXT S SATCHEL FRAGOLA 本革 2wayバッグ

D:全体的に状態が悪い品

donna elissa イタリア製 マットクロコ ワニ ショルダーバッグ



FURLA アースカラーショルダーバック

キズや汚れ目立たない商品を中心に出品していきたいと思います(^^)

【korat**様専用】IACUCCI モノグランマ SDJACQUARD



PRADA プラダレザーセミショルダーバッグ

発送に関しましては迅速かつ丁寧に梱包し発送させて頂きます。

GOYARD ゴヤール サンマルタン イエロー



☆お値下げ/COACH コーチ ショルダーバッグ

どうぞよろしくお願いします。

PRADA ボディバッグ Re-Nylon ベルトバッグ



✨極美品✨BURBERRY ハンドバッグ アクセサリーポーチ サフィアーノ 黒

他にも、

DIOR ショルダーバッグ レザー CDマーク

PRADA プラダバッグ

ZANELLATO ネノバントゥー ブランディーン スマートクラッチ

CELINE セリーヌバッグ

エーディーエムジェー 2way ハンド ショルダー ゴールドエンブレム チャーム

BURBERRY バーバリーバッグ

週末セール レア 良品 givenchy ショルダーバッグ

Salvatore Ferragamo フェラガモバッグ

限定コラボ PORTERポーター×arfleアルフレックス ボディバッグ

GUCCI グッチバッグ

GUCCIのバッグ【期間限定価格下げます】

OLD GUCCI オールドグッチ

chacobuyo様のバッグ

出品しているので宜しくお願いいたします♪

商品の情報 ブランド グッチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品詳細■ブランド/メーカーGUCCI/グッチ■商品名ショルダーバッグ■カラーブラウン系付属品なし■サイズ・採寸※採寸表はこちら縦約15cm横約23cmマチ約4cmショルダー長さ約100cm~127cm肩掛け/斜め掛け可能♪■素材PVC×レザー◼️商品説明グッチショルダーバッグ GGインターロッキングレア OLD GUCCI★内側クリーニング済み目立ったキズや汚れなく気持ち良くお使い頂けます♪★30年以上前のお品のわりには外側も綺麗で内側も粉吹き無くとても綺麗な状態です。★直営店や質屋、大手ブランド店で購入!★全体的に見ても概ね良好なお品で末長くお使い頂けます!!■商品ランクAランク~商品ランクについて~N:新品、未使用品S:未使用に近い新古品A:目立った傷や汚れなしの美品B:やや傷や汚れのある品C:傷や汚れのある品D:全体的に状態が悪い品キズや汚れ目立たない商品を中心に出品していきたいと思います(^^)発送に関しましては迅速かつ丁寧に梱包し発送させて頂きます。どうぞよろしくお願いします。他にも、PRADA プラダバッグ CELINE セリーヌバッグBURBERRY バーバリーバッグSalvatore Ferragamo フェラガモバッグGUCCI グッチバッグ OLD GUCCI オールドグッチ 出品しているので宜しくお願いいたします♪

商品の情報 ブランド グッチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

COACH デニムショルダーバッグFENDI 2way ショルダーバッグ ハンドバッグLEMEME ショルダーバッグBURBERRY、ショルダーバッグBALLY バリー ショルダーバッグ レザー 本革 0501✨美品✨ ロエベ リピートアナグラム ショルダーバッグ レザー PVC×レザー5\27.28限定値下げayakawasaki フォンショルダー