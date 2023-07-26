安価 《美品♪正規品》GUCCIグッチショルダーバッグ/vintage/オールドグッチ ショルダーバッグ

www.inba.net
お知らせ
ログイン
会員登録
出品
商品の説明
商品詳細■ブランド/メーカー
【良品✨】miu miu ミュウミュウ ショルダーバッグ マテラッセ ネイビー
coach ハドリーホーボーシグネチャーキャンバス
GUCCI/グッチ
zattu ザッツ LUGUN ルーガン ショルダーバッグ
【新品未使用】Loewe バニー バッグ ムートン ブラック
■商品名
【美品】BALLY ショルダーバッグ カーフレザーMADE IN ITALY
LONGCHAMPロンシャンロゾクロコダイル型押しレザー2wayショルダーバッグ
ショルダーバッグ
新作 メゾンマルジェラ 5AC 2Way カメラバッグ ショルダーバッグ
kate spade ショルダーバッグ ミニバッグ
■カラー
【美品】アニエスベー agnes b. ショルダーバッグ PETER
早い者勝ち！！未使用 ショルダーバッグ
ブラウン系
新品未使用、THE ROW BOURSE WHITE PLD
GGマーモント GUCCI グッチ ショルダーバッグ 超美品
付属品
CELINE セリーヌ ショルダー ハンドバッグ ブラック 金具
イルビゾンテ ショルダーバック【美品】
なし
ルイヴィトン アマゾン LOUIS VUITTON ベタなし ショルダー
スマホショルダー(クリスタル仕様/パール手持ち付き)
■サイズ・採寸
美品✨ ルイヴィトン ショルダーバッグ アマゾン モノグラム
【美品・希少】MARC JACOBS マークジェイコブス バッグ ベージュ
※採寸表はこちら
キラリン様専用•*¨*•.¸♬︎
[2742] 美品 ＊ブルガリ＊ ロゴマニア ショルダーポーチ ベージュ
縦約15cm
【シーバイクロエ】ショルダーバッグ 2way
横約23cm
UNITUDE 人気 BAMBI CROSSBODY BAG ハンドバッグ
マチ約4cm
Zum様専用ロンハーマン別注 トッズTOD'S バッグ
ショルダー長さ約100cm～127cm
【xxxx様】セリーヌ ショルダーバッグ ポシェット フラップ式 トリオンフ
肩掛け/斜め掛け可能♪
【LOUIS VUITTON 】モノグラム ミュゼットサルサ ロング
CELINE ミニ ショルダーバッグ ガンチーニ トリオンフ ブラウン
■素材
ミナペルホネン repo ポシェット ポーチ 未使用 正規品 ベージュ
✨希少✨ブレディ エーワイアール・クロス ブラック AYR
PVC×レザー
新品未使用 付属付 gabs ガブス 2way ショルダーバッグ クラッチバッグ
未使用セレンシーCELENCEEバニラパイソンバッグ
◼️商品説明
一点物 匿名配送 正規品 FENDI 送料無料 バッグ ストラップユー フラワー
⭐️美品 Ferragamo ショルダーバッグ リボン 金具 ブラック
グッチショルダーバッグ GGインターロッキング
完売 レア♡コーチ バタフライ 2way バッグ ショルダーバッグ 蝶 パピヨン
ルイヴィトン スポンティーニ モノグラム 2WAY ショルダーバッグ
レア OLD GUCCI
COACH コーチ 2way ショルダーバッグ クラッチバッグ ブラック
✨美品✨マイケルコース✨2WAYチェーンショルダーバッグ
★内側クリーニング済み
【新品未使用タグ付】マークジェイコブス ザスナップショット ベージュ ピンク 白
目立ったキズや汚れなく気持ち良くお使い頂けます♪
☆★ papico様 専用です ★☆
ルイヴィトン 本物 ハラコショルダーバッグ
★30年以上前のお品のわりには外側も
極美品 アタオ エルヴィ 2way ショルダーバッグ トート レザー ブラウン
綺麗で内側も粉吹き無くとても綺麗な状態です。
シャネル/ターンロック/ココマーク/チェーンショルダーバッグ/キャビアスキン
✨GUCCI バンブー 2way ハンドバック ショルダーバック GG柄 大容量
★直営店や質屋、大手ブランド店で購入！
LOUIS VUITTON ルイヴィトン ハンドバッグ
MARCO MASIボディーショルダーバック
★全体的に見ても概ね良好なお品で末長くお使い頂けます！！
良品✨2way ショルダーバッグ クロコ型押し ピンク ゴールド金具 肩掛け
昨年の秋、大丸神戸店にて購入。一度だけ使用しました。クローゼットにて保管。
■商品ランク
【美品】COACH オールドコーチ ショルダーバッグ ブラック 9087
コンテス ホースヘア― 2WAYショルダーバッグ/COMTESSE 西ドイツ製
Aランク
[美品] GUCCI グッチ ショルダーバッグ レザー スタッズ キャンバス
【まみちん☆様】FENDI☆バイザウェイ☆ショルダーバッグ グレージュ 2way
～商品ランクについて～
J＆M DAVIDSON / ジェイアンドエムデヴィッドソン
N：新品、未使用品
ルイヴィトン ボスフォール ショルダーバッグ
S：未使用に近い新古品
【美品】FURLA パイパーS
A：目立った傷や汚れなしの美品
guess ショルダーバッグ デニム 2Way
B：やや傷や汚れのある品
美品 ルイビトン バック 値引き中
C：傷や汚れのある品
FURLA NEXT S SATCHEL FRAGOLA 本革 2wayバッグ
D：全体的に状態が悪い品
donna elissa イタリア製 マットクロコ ワニ ショルダーバッグ
FURLA アースカラーショルダーバック
キズや汚れ目立たない商品を中心に出品していきたいと思います(^^)
【korat＊＊様専用】IACUCCI モノグランマ SDJACQUARD
PRADA プラダレザーセミショルダーバッグ
発送に関しましては迅速かつ丁寧に梱包し発送させて頂きます。
GOYARD ゴヤール サンマルタン イエロー
☆お値下げ/COACH コーチ ショルダーバッグ
どうぞよろしくお願いします。
PRADA ボディバッグ Re-Nylon ベルトバッグ
✨極美品✨BURBERRY ハンドバッグ アクセサリーポーチ サフィアーノ 黒
他にも、
DIOR ショルダーバッグ レザー CDマーク
PRADA プラダバッグ
ZANELLATO ネノバントゥー ブランディーン スマートクラッチ
CELINE セリーヌバッグ
エーディーエムジェー 2way ハンド ショルダー ゴールドエンブレム チャーム
BURBERRY バーバリーバッグ
週末セール レア 良品 givenchy ショルダーバッグ
Salvatore Ferragamo フェラガモバッグ
限定コラボ PORTERポーター×arfleアルフレックス ボディバッグ
GUCCI グッチバッグ
GUCCIのバッグ【期間限定価格下げます】
OLD GUCCI オールドグッチ
chacobuyo様のバッグ
出品しているので宜しくお願いいたします♪
COACH デニムショルダーバッグ
商品の情報
ブランド
グッチ
商品の状態
目立った傷や汚れなし
FENDI 2way ショルダーバッグ ハンドバッグ
LEMEME ショルダーバッグ
BURBERRY、ショルダーバッグ
BALLY バリー ショルダーバッグ レザー 本革 0501
✨美品✨ ロエベ リピートアナグラム ショルダーバッグ レザー PVC×レザー
５\27.28限定値下げayakawasaki フォンショルダー
商品詳細■ブランド/メーカーGUCCI/グッチ■商品名ショルダーバッグ■カラーブラウン系付属品なし■サイズ・採寸※採寸表はこちら縦約15cm横約23cmマチ約4cmショルダー長さ約100cm～127cm肩掛け/斜め掛け可能♪■素材PVC×レザー◼️商品説明グッチショルダーバッグ GGインターロッキングレア OLD GUCCI★内側クリーニング済み目立ったキズや汚れなく気持ち良くお使い頂けます♪★30年以上前のお品のわりには外側も綺麗で内側も粉吹き無くとても綺麗な状態です。★直営店や質屋、大手ブランド店で購入！★全体的に見ても概ね良好なお品で末長くお使い頂けます！！■商品ランクAランク～商品ランクについて～N：新品、未使用品S：未使用に近い新古品A：目立った傷や汚れなしの美品B：やや傷や汚れのある品C：傷や汚れのある品D：全体的に状態が悪い品キズや汚れ目立たない商品を中心に出品していきたいと思います(^^)発送に関しましては迅速かつ丁寧に梱包し発送させて頂きます。どうぞよろしくお願いします。他にも、PRADA プラダバッグ CELINE セリーヌバッグBURBERRY バーバリーバッグSalvatore Ferragamo フェラガモバッグGUCCI グッチバッグ OLD GUCCI オールドグッチ 出品しているので宜しくお願いいたします♪
商品の情報
ブランド
グッチ
商品の状態
目立った傷や汚れなし
安価 《美品♪正規品》GUCCIグッチショルダーバッグ/vintage/オールドグッチ ショルダーバッグ
375
27分钟前
安価 《美品♪正規品》GUCCIグッチショルダーバッグ/vintage/オールドグッチ ショルダーバッグ
¥
44,700
¥
24,585
(税込) 送料込み
6
11
購入手続きへ
商品の情報
カテゴリー
ホーム
バッグ
ショルダーバッグ
《美品♪正規品》GUCCIグッチショルダーバッグ/vintage/オールドグッチ
商品の状態
目立った傷や汚れなし
配送料の負担
送料込み(出品者負担)
配送の方法
らくらくメルカリ便 匿名配送
発送元の地域
東京都
発送までの日数
1~3日で発送
www.inba.netメルカリ安心への取り組み
お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
c08498e9cdd50
1451
本人確認済
スピード発送
この出品者は平均24時間以内に発送しています
コメント (11)
安価 《美品♪正規品》GUCCIグッチショルダーバッグ/vintage/オールドグッチ ショルダーバッグ
ログインしてコメントする
この商品を見ている人におすすめ
¥32,200
¥18,354
Christian Dior ショルダーバッグ PVCトロッター
¥10,300
¥8,755
新品未使用ジャンニキャリーニバック定価4.5万 ワンストラップショルダーバック
¥16,500
¥12,375
StellaMcCartneyステラマッカートニー ミニショルダーバッグ
¥19,900
¥14,925
希少シータパランティカ アクセサリーポーチ 携帯ダークブラウン ゴールドチェーン
¥59,699
¥32,237
ルイヴィトン モノグラム ポシェットツイン GM ブラウン H724
¥239,800
¥110,308
CHANEL シャネル 黒 ショルダーバック バブルキルト
¥48,800
¥26,840
【良品✨】ルイヴィトン ブルームズベリPM ショルダーバッグ ダミエ ブラウン
¥24,000
¥13,440
極美品 コーチ 保存袋付き ティーローズ ショルダーバッグ 2way チェーン
¥20,000
¥11,200
Polene ポレーヌ ショルダーバッグ
¥35,600
¥20,292
【美品✨】LOEWE ロエベ ショルダーバッグ アナグラム ナッパレザー 黒
¥39,400
¥22,458
【極美品✨】ジェイ&エムデヴィッドソン チャーリー ショルダーバッグ 黒
¥275,000
¥126,500
ヴィトン 2018限定 トロンプルイユ スクエア 2WAハンドバッグ ショルダー
¥19,999
¥14,999
☆【新品・未使用・美品】coachストラップ付属 2WAYハート型ボディーバッグ
¥34,400
¥19,608
coach レア ショルダーバッグ
¥29,000
¥16,240
レッドヴァレンティノ RED VALENTINO リボンバッグ
¥26,333
¥14,746
J&M Davidson チェーン財布
¥220,000
¥101,200
希少品 CHANEL 2wayチェーンショルダーバッグ
¥18,888
¥14,166
ヴァジック VASIC bond mini巾着 バッグ 2WAY
¥32,000
¥18,240
新品 ステラマッカートニー ミッキープリント ディズニー クロスボディバッグ
¥80,000
¥42,400
希少♡限定アイテム♡現行ライン♡美品♡マルベリー 2way ショルダーバッグ
¥39,000
¥22,230
miumiu マテラッセ ショルダーバック
¥10,000
¥8,500
コーチ シグネチャー腕時計 美品
¥12,000
¥10,200
AKB 柏木由紀︎ ︎生写真セット
¥12,000
¥10,200
【にゃお吉様専用】トリーバーチバッグ
¥17,777
¥13,333
未使用品◎A.D.M.J. ショルダーバッグ PVC 箱付き 3763
¥14,000
¥11,900
ポケモン カード 強化拡張パック151 シュリンク付き
¥22,190
¥12,426
【RimO さま】ornament ❀ グリーンの木の実を持った リスさん
ホーム
安価 《美品♪正規品》GUCCIグッチショルダーバッグ/vintage/オールドグッチ ショルダーバッグ
メルカリについて
会社概要（運営会社）
採用情報
プレスリリース
公式ブログ
プレスキット
ヘルプセンター
ヘルプセンター
配送方法
出品・購入方法
お問い合わせ一覧
取引開始後のFAQ
プライバシーと利用規約
プライバシーポリシー
メルカリ利用規約
メルカリShops利用規約
個人データの安全管理に係る基本方針
資金決済法に基づく表示
Facebook
Created with Sketch.
© www.inba.net, Inc.