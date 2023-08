C 0450.0500.0250.1000

ご閲覧ありがとうございます(^ ^)

コメント大歓迎!

フォロー割5%実施中!

▪️こちらの商品は古物市場で購入した商品です。

▪️正規品でございます。

▪️ブランド:GUCCI

▪️商品名:腕時計

▪️型番:101M

▪️属性:メンズ

▪️カラー:ブラック

▪️動作状態:正常可動

▪️日差:正常

▪️ケース素材:ステンレス

▪️ベルト素材:ステンレス

▪️ベルト:純正

▪️ムーブメント:クォーツ

▪️ケースサイズ:(約cm)縦4.5×横4.4(リューズ含まず)

▪️腕回り:(約cm)19.5

▪️風防:キズ少々

▪️電池:新品交換済(2023年4月 28日)

▪️付属品:無し

▪️ランク: B

▪️参考定価:

【商品状態】

ケースとベルトに擦れ、傷、少量の色剥げ有

裏蓋に擦れ、傷有

写真判断でお願い致します。

【ランク説明】

N:新品(製造から2年以内)

NS:未使用品

S:新品同様品

A:中古超美品

AB:中古美品

B:中古良品

BC:強い使用感

C:破損有

J:要修理

※輸送中の、紛失等の事故の保証はできかねます。

※サイズ・イメージによる返品、返品交換は出来ません。

※出品している商品は鑑定済みの商品です。

※商品がコピー品の場合、送料含め全額返金致します。

商品の情報 ブランド グッチ 商品の状態 傷や汚れあり

