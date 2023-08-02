注目ショップ・ブランドのギフト 高レート ラッカ鬼羅starデッキ デュエルマスターズ

綺羅スター
バラドヴィナシューラ 一王二命三眼槍 金トレジャー しぐれうい
キラスター
デュエマ 勝災電融王 ギュウカツ・マグル 4枚
シャッフ B×4
デュエプレ選手権特製プレイマット ウェディング
鬼羅star B×4
デュエマ ドラゴンデッキ 引退品
TTT B×4
デュエルマスターズ 龍風混成ザーディクリカ4枚 等
曲通風 A×4
とこしえの超人 プロモ 即日発送 メルカリ便
ダイヤモン星×4
極龍覇ヘルボロフ プロモ winner
その子供、可憐につき×4
シータモルトnext
輝羅×4
百鬼の邪王門 art01 4枚セット
テスタロッサ×4
デュエルマスターズ 百鬼の邪王門 4枚 神アート
イザナギテラス×4
大会優勝 GR軸赤単我我我デッキ パーツ付き
カリゾミダーマ×4
GPベスト32構築 星龍マーシャル デッキ エムラクール4枚付き
エヴォルピア×4
サガループデッキ おまけ付き
防鎧×3
正義星帝 ライオネルstar B
イデアパラドックス×2
デドダム CSプロモ 2枚
マグナム×1
邪竜 ジャブラッド 金 ゴールド
プレイ用でお願いします。
アナカラーオービーメイカー オービーメイカー
カードの状態など質問あればお答えします。
デュエルマスターズ OR ドラン・ゴルギーニ PSA 10 ゴールドレア
インナースリーブでの発送となります
【おまけ付き】アドバンス 5Cモルトデッキ
綺羅スターキラスターシャッフ B×4鬼羅star B×4TTT B×4曲通風 A×4ダイヤモン星×4その子供、可憐につき×4輝羅×4テスタロッサ×4イザナギテラス×4カリゾミダーマ×4エヴォルピア×4防鎧×3イデアパラドックス×2マグナム×1プレイ用でお願いします。カードの状態など質問あればお答えします。インナースリーブでの発送となります