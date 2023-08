ローラアシュレイのフラワープリントワンピースです。

ローラアシュレイのフラワープリントワンピースです。新品タグ付きで目立ったシミや汚れはありません。全体的に綺麗でまだまだたくさん着ていただけます✨元々、リボンはついていない状態で購入したワンピースです。自分でアレンジしました✨リボンは無料でお付けしますので2wayや他のリボンでアレンジしても楽しいかもしれないです◎ꕤブランド名LAURA ASHLEY ローラアシュレイꕤカラーホワイト 白ブラック 黒ピンクꕤ素材レーヨンポリエステルꕤサイズUK12(L相当)肩幅 約38cm身幅 約46cm 着丈 約102cm袖丈 約27cmウエスト幅 約41cm平置き実寸。素人寸法のため多少の誤差はご了承くださいꕤアイテムフラワープリントワンピース 新品タグ付き丸首 ロング丈 Aライン フレア 半袖総柄 花柄 梯子レース ドット 切り替えサイズ11・*:.。 。.:*・゜✽.。.:*・゜・*:.。 。.:*・゜✽.。.:*・゜他にもレディースアパレル商品多数出品しておりますぜひご覧ください⸜(’ᵕ’)⸝・*:.。 。.:*・゜✽.。.:*・゜・*:.。 。.:*・゜✽.。.:*・゜ꕤまだまだたくさんきていただける綺麗なお品ですが、素人の自宅保管・素人検品のため見落としがある可能性もございます。ꕤ不備などございましたら、『受取評価前』にご一報をお願いいたします。ꕤ写真の撮影環境はお使いの端末によって、現物の色味が異なる場合がございます。ꕤまた、お写真のお花等の小物は付属致しませんので予めご了承ください。ꕤ発送はコンパクトに折り畳ませていただき、最安値の方法で送らせていただく予定でございます。畳みジワはご容赦ください。ꕤ通常1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。お急ぎの場合はコメント欄にてお知らせください。できるだけ対応いたします。ꕤご不明点ございましたらお気軽にコメントください。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ローラアシュレイ 商品の状態 新品、未使用

