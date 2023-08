☆送料無料

☆新品未使用

☆コメントなし 即購入大歓迎❕

☆フォロー割中

☆翌日~翌々日には配送します

★詳細はプロフィールでご確認願います♡

・* ✩ * ・* ✩ * ・*

マークジェイコブス ショルダーバッグ スナップショット

ダブルJ クロスボディバッグ

・* ✩ * ・* ✩ * ・*

コンパクトなフォルムにダブルJロゴがあしらわれたショルダーバッグ。

とっても綺麗なイエローが印象的です。

色合いもとっても可愛いです♪

ショルダーストラップを取り外してクラッチバッグとしてもお使いいただけます。

【型番】M12007 746

縦10.5cm×横18.5cm×厚さ5.5cm

ショルダー部分 約97cm-145cm

【素材】 牛革(ポリウレタンコーティング)

【カラー】746 YELLOW CREAM MULTI

【仕様】

・新品・未使用です。

・ファスナーで2ケ所開閉できます。

・コンパートメント 2個

・オープンポケット 1個

【付属品】

保護袋 タグ

*箱なしです

【注意事項】

・製品の色やデザインなどは照明の関係で、見た感じが異なる場合もございます。ご了承ください。

・付属品にキズ、汚れ等がある場合もございます。ご了承ください。

♡数あるサイトの中から、ご覧いただきありがとうございます♡

*1~2日で発送致します。

#MARCJACOBS*商品一覧

カラー...イエロー

人気モデル...MARC JACOBS スナップショット

柄・デザイン...無地

素材...本革

商品の情報 ブランド マークジェイコブス 商品の状態 新品、未使用

