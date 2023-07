商品:VaVa Logo刺繍パーカー

カラー:Navy ネイビー

サイズ:XL

状態:目立った傷や汚れなし

一度のみ着用。

古着となるため神経質な方はご遠慮願います。

大幅な値下げ不可。取置き・専用不可。着画不可。

上記コメントであると判断した場合、お返事はいたしません。

値段交渉の際はご希望金額をご提示の上コメント願います。ただし、大幅な値下げには対応致しかねます。

すり替え防止のため返品は出来ません。

禁煙環境下で保管しております。

よろしくお願いします。

VaVa Logo刺繍パーカー

CreativeDrugStore Creative Drug Store

CDS クリエイティブ BIM VaVa in-d doooo JUBEE heiyuu サミット summit パーカー フーディ プルオーバー コラボ

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品:VaVa Logo刺繍パーカーカラー:Navy ネイビーサイズ:XL状態:目立った傷や汚れなし一度のみ着用。古着となるため神経質な方はご遠慮願います。大幅な値下げ不可。取置き・専用不可。着画不可。上記コメントであると判断した場合、お返事はいたしません。値段交渉の際はご希望金額をご提示の上コメント願います。ただし、大幅な値下げには対応致しかねます。すり替え防止のため返品は出来ません。禁煙環境下で保管しております。よろしくお願いします。VaVa Logo刺繍パーカーCreativeDrugStore Creative Drug StoreCDS クリエイティブ BIM VaVa in-d doooo JUBEE heiyuu サミット summit パーカー フーディ プルオーバー コラボ

