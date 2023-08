クリープハイプのCD、雑誌のまとめ売りになります。

雑誌 「SHABEL」

付属CD付き

When I was young, I’d listen to the radio

mikita.ep 復刻版

寝癖 初回盤

エロ/二十九、三十 初回盤

帯、歌詞カード付きです。

どのCDも再生問題なく行えます。

比較的美品ですが、一度人の手に渡っているものであるため、中古品に理解がある方のみ購入の方お願い致します。

まとめ売りでの出品のため、バラ売りでの販売は致しかねます。

値段交渉も随時受け付けております!

気になる点ございましたら、お気軽にお声掛けください。

#クリープハイプ

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

