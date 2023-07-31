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福袋 New 【新品未使用】ニューバランス Balance 22.5 MR530SH スニーカー

商品の説明

新品未使用です。
23.5 cm 新品　 エアジョーダン1 ロー　WMNS DV1299-104

オンon クラウドモンスターcloudmonstar24.0
正規品取扱店で購入しています。
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1400 23.0cm ニューバランス new balance スニーカー　黒
日本未入荷商品になります。
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サイズ22.5cm
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いつものサイズかハーフサイズ下をおすすめします。
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実物で見る方が凄く可愛く、どんな色の服でも合うベージュ色です♡
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商品の情報

商品のサイズ22.5cm
ブランドニューバランス
商品の状態新品、未使用

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新品未使用です。正規品取扱店で購入しています。日本未入荷商品になります。サイズ22.5cmいつものサイズかハーフサイズ下をおすすめします。✿.•¨•.¸¸.•¨•.¸¸❀✿❀.•¨•.¸¸.•¨•.✿実物で見る方が凄く可愛く、どんな色の服でも合うベージュ色です♡☆24時間以内に発送致します☆☆セール中☆19600円→18980円

商品の情報

商品のサイズ22.5cm
ブランドニューバランス
商品の状態新品、未使用

福袋 New 【新品未使用】ニューバランス Balance 22.5 MR530SH スニーカー

56分钟前

福袋 New 【新品未使用】ニューバランス Balance 22.5 MR530SH スニーカー

¥18,980 ¥14,235

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コメント (11)

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