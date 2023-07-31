福袋 New 【新品未使用】ニューバランス Balance 22.5 MR530SH スニーカー

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商品の情報 商品のサイズ 22.5cm ブランド ニューバランス 商品の状態 新品、未使用

新品未使用です。正規品取扱店で購入しています。日本未入荷商品になります。サイズ22.5cmいつものサイズかハーフサイズ下をおすすめします。✿.•¨•.¸¸.•¨•.¸¸❀✿❀.•¨•.¸¸.•¨•.✿実物で見る方が凄く可愛く、どんな色の服でも合うベージュ色です♡☆24時間以内に発送致します☆☆セール中☆19600円→18980円

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