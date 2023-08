独創的 【未使用】KUZIRA×キャプストコラボTシャツXL freedom名古屋限定 Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

KUZIRA×キャプストのコラボtシャツです。未使用でXLは希少だと思います。今回金欠のため泣く泣くの出品です。

●サイズ:タグ表記 XLサイズ

●サイズ感:当方、身長172体重67キロですが、大きめなサイズ感です。

●状態:

新品、未使用の状態で保存しておりました。購入時から袋にははいっておりませんでした。

●その他、注意事項:

自宅にて保管していました。状態は写真にてご確認、ご納得の上ご購入をお願いします

カラー···ブラック

袖丈···半袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

フリーダム名古屋

【未使用】KUZIRA×キャプストコラボTシャツXL freedom名古屋限定

KUZIRA

freedom

FREEDOM

My Hair is Bad

NOISEMAKER

WANIMA

ONE OK ROCK

UVERworld

SUPER BEAVER

SEKAI NO OWARI

04 limited sazabys

マキシマム ザ ホルモン

coldrain

KUZIRA

Maki

moon drop

SideChest

Track's

kobore

BACK LIFT

SHANK

39degrees

04 Limited Sazabys

HAWAIIAN6

HERO COMPLEX

ハルカミライ

FOMARE

SHE'll SLEEP

Atomic Skipper

ENTH

kurage

Get All Around

THE NINTH APOLLO

TRUST RECORDS

PIZZA OF DEATH

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ギルダン 商品の状態 新品、未使用

