37,800円(税込み)。

まだ買った当時のままです。

お安くして出品いたします。

生地に光沢があって、春〜秋に。

旅行やリゾートにも素敵!

公式HPより引用ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

春らしいカラーのショートガウンコート。

レーヨン糸とリネン糸を使い、通常より光沢を意識したサテン素材の生地を使用しています。リネン特有のドライ感とナチュラルな風合いが羽織りやすく、初夏まで着回せるアイテムです。肩周りの抜けたガウンコートのようなデザインで適度なイージー感を出しました。ワンピースやパンツスタイルの際に、さらりとはおるスタイリングがおすすめです。

素材:リネン54%、レーヨン46%

サイズ(cm):着丈82、肩幅56、身幅59、袖丈41

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Whim Gazetteって、

楽チンな感じなのに、生地が素敵すぎて高級感がほんのりでちゃう、

大人のオシャレって感じですよね〜!!(うっとり)

お店の人は「この上にコートをはおっても」と

おっしゃっていました。

よそでも出品しているため、

突然こちらの出品を取下げることもあります。

発送時、ハンガー取ります!

ビニールはかけておきますね。

小さくたたんで発送しますので、

到着時に多少のシワつきます、あらかじめご了承ください!

お急ぎの方、ご相談ください。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ウィムガゼット 商品の状態 新品、未使用

