【定価】

長袖 7分袖 胸元ジップ ミニドレス ローブドフルールグロッシーAngelR系

¥27280

ROBE de FLEURS Glossy☆ドレス

【色】

水色

【サイズ】

XS

(5号)

【商品スペック】

B:約82 / W:約64 / H:約85

[着丈](脇下)約92

【素材】

ポリエステル100%

【商品状態】

数回着用。

クリーニング済みです。

【付属品】

なし

自宅保管のため気になる方はご遠慮下さい。

お手数おかけしますが、

ご購入前に自己紹介を読んで頂き

コメントを入れて頂けると助かります♪

ご質問はいつでも承ります。

又、他サイトでも販売致しておりますので

どちらかで売れたら削除致しますのでご了承ください。

#erukei

#エルケイ

#angelR

#ROBEdeFLEURSGlossy

#ANDY

#an

#キャバ嬢

#クラブ

#ラウンジ

#キャバクラ

#ドレス

#ミニドレス

#ロングドレス

#ワンピース

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド エンジェルアール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド エンジェルアール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

