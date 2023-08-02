国内外の人気！ BALENCIAGA ダメージ　破壊　ロゴ　tシャツ　XS Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

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国内正規品と同等の品質をお求めの方はご購入をお控えください。

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド バレンシアガ 商品の状態 新品、未使用

ご覧にありがとうございます。Grailedで購入海外正規品(並行輸入品)扱いになると思います。サイズ：XS肩幅:52cm身幅:54cm着丈:72cm室内撮影の為、照明の角度によっては若干の色の相違がございます。ご了承ください。※並行輸入品(海外正規品)の為、国内正規品と同等の品質をお求めの方はご購入をお控えください。

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド バレンシアガ 商品の状態 新品、未使用

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