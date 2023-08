豪華 真骨彫　仮面ライダークウガ マイティフォーム コミック/アニメ

コレクション整理のため、出品します。

真骨彫のクウガ マイティフォームです。

目立った傷、汚れはないと思いますが中古品ということに理解出来ない方は購入しないで下さい。

破損、部品紛失は無く、説明書も揃ってます。

説明書に若干折れがあります。

まとめ売りも値段次第で検討するのでお気軽にコメント下さい。

随時値引きしていきます。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

