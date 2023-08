激レア アディダス Def Jam Recordings コラボアイテム HIP-HOP AK-69 好きな方は必見!

在庫整理の為、出品いたします!

アメリカの伝説的なHIP HOPレーベル「Def Jam Recordings」とadidasのコラボアイテムです♪

Def Jam Recordings所属のアーティストは数え切れませんが、AK-69も所属していて、今も色褪せないレーベルです!

左胸のadidas刺繍は間違いない!

ですが、右胸にプリントされてるDef Jamのマークもカッコいいです!

裾はゴムで絞れるのでシルエットも変えられます!♪

ジップに付いてるDef Jam のゴールドプレートがネックレスのヘッドみたいに見えてカッコいいですよ♪

プリントのひび割れ・色ハゲも無くて状態は良好だと思います^_^

サイズはSですが大きめな気がします。バギーパンツやワイドパンツでもバランスは良かったのでビックシルエット、オーバーサイズで、カッコよく着こなせるデザインになっています!

HIP-HOP好きなおしゃれメンズにオススメです♪

もちろんダンサー、スケーター、アウトドア女子、キャンプ女子、登山女子、バスケ女子、ストリート系女子にもd(^_^o)

特に目立った傷、目立った汚れ等はありませんが、多少のことでも気になる方、完璧を求める方、神経質な方はご遠慮下さい!

ビンテージ古着、USEDにご理解頂ける方のみヨロシクお願い致します

着丈 約83cm

肩幅 約52cm

身幅 約60cm

袖丈 約66cm

サイズ表記 S

adidas defjam

カラー···レッド

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

フード···フードあり(取外し不可)

季節感···春、秋

商品の情報 商品のサイズ S ブランド アディダス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

