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美品 コノフィツム　マウガニー　5苗セット　小 植物/観葉植物

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5苗　1200円
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★土、鉢は付きません、苗のみの発送となります、名前分かるように記入します。
《なつ様　専用ページ》らくらくメルカリ便
★5000円以上ご購入の場合、高さ7cm以内ならコンパクト便まだはゆうパケットプラス便を無料でお付けいたします。
Kumackey様専用　ココスヤシ　カルフォルニアスタイル　送料込み価格

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輸入検疫苗根っこ除虫、消毒作業を行うため、カット苗扱いになります。すでに新根出てるものもございます。
Nri様確認用

恵比寿大黒　パキポディウム　デンシカウレ　実生　塊根植物　コーデックス
注文コメント頂いた後専用ページを作ります。同じ名前の方もいらっしゃいますので、必ず注文内容をご確認頂いてからお手続きお願い致します。
ビカクシダ　コロナリウム

もっちゃん様　予約品　ユーフォルビア　オベサ　大株　特選

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商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

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P.willinckii Bogor Mr.Suddan ビカクシダ スーダン

観葉植物　フランスゴムの木　鉢植え　インテリアグリーン　ホワイトプランター
5苗　1200円★全て送料込みのお値段です。★速達ご希望の場合は＋300円です。★土、鉢は付きません、苗のみの発送となります、名前分かるように記入します。★5000円以上ご購入の場合、高さ7cm以内ならコンパクト便まだはゆうパケットプラス便を無料でお付けいたします。⚠️苗は選べません、こちらで状態良い苗を選んで発送します。輸入検疫苗根っこ除虫、消毒作業を行うため、カット苗扱いになります。すでに新根出てるものもございます。注文コメント頂いた後専用ページを作ります。同じ名前の方もいらっしゃいますので、必ず注文内容をご確認頂いてからお手続きお願い致します。#多肉植物#多肉momo#エケベリア#韓国苗#中国苗

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美品 コノフィツム　マウガニー　5苗セット　小 植物/観葉植物

37分钟前

美品 コノフィツム　マウガニー　5苗セット　小 植物/観葉植物

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932d87

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