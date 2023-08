商品名 2012年発売 シュプリーム スリー シックス マフィア フォト Tシャツ Usa製 ボックス ロゴ 666 12Fw Supreme Three Six Mafia Photo Tee White Box Logo Made In Usa 666 超レアモデル 完売品

商品の情報 商品のサイズ M ブランド シュプリーム 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品名 2012年発売 シュプリーム スリー シックス マフィア フォト Tシャツ Usa製 ボックス ロゴ 666 12Fw Supreme Three Six Mafia Photo Tee White Box Logo Made In Usa 666 超レアモデル 完売品カラー ホワイト状態 全体的に使用感、および前身頃のプリントの上付近と後ろ身頃の左肩付近にわずかにしみ、またはプリントに少々ひび割れ、ないしは後ろ見頃の裾付近に少々ダメージのあるユーズド品ですので、見落とし等があるかもしれませんが、その点を御考慮いただきました上で、御検討をいただきますよう、何卒よろしくお願い申し上げますサイズ M採寸 着丈 67cm 身幅 52cm 肩幅 52cm 袖丈 20cm ですが、飽くまで素人採寸ですので、予め御了承ください送料 無料発送方法 ゆうパケット値段交渉 および 値下げ または専用、および 取り置き 不可即購入可能

