◆⁑★ご覧いただきありがとうございます。

YUKI TORII ユキ トリイ ブラックフォーマル 高級喪服礼服 ワンピーススーツになります。

◆色 ブラック 黒

◆素材

表面 ポリエステル100%

裏面 キュプラ100%

◆サイズ 7号 S 36

※大き目の作りの為、9号 M 38位が丁度良いかもしれません。

詳しくは実寸をご覧ください。

平置き実寸

◆ジャケット

着丈 59㎝

肩幅 42㎝

身幅 46㎝

袖丈 57㎝ 折返しは不可

ウエスト 41㎝

◆ワンピース

着丈 97㎝

肩幅 39㎝

身幅 43㎝

ウエスト 38㎝

3.4回使用のため、美品です。

若干の誤差はご容赦ください。

◆日本製なだけあり、しっかりした作りです。

ステンカラーのジャケットと七部袖のワンピース。ワンピースの丸いネックラインは素材違いの生地で縁取られています。ツイード調の素材でとても上品な印象です。幅広いシーンで着回しできます。

特に目立つ難はございませんが素人検品ですので見落としがあるかもしれません。神経質な方は購入をご遠慮ください。

スーツ以外の装飾品はつきません。

礼服

ママフォーマル

フォーマルスーツ

セレモニースーツ

入園式

卒園式

入学式

卒業式

お宮参り

初節句

七五三

発表会

式典

学校行事

ビジネススーツ

ブラックフォーマル

レディース

セットアップ

冠婚葬祭

謝恩会

結婚式お受験

お盆

お墓参り

葬儀参列

お葬式

弔事

法事

お通夜

告別式

一周忌

弔問

法要

漆黒

1041113

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ユキトリイ 商品の状態 未使用に近い

