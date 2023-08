ご覧いただきありがとうございます。

iPod touch第6世代128GB 新品バッテリー 美品 グレー



即購入OKです!

動作整備品

SONY

FM stereo(海外仕様)/AMラジオチューナー

防水機能付

STEREO CASSETTE TAPE PLAYER

SPORTS WALKMAN WM-SXF10

STEREO HEADPONE MDR-W15

シンプルでソニーらしい明快なデザインに交換が持てます。残念ながら日本国内では販売されなかった海外輸出仕様のスポーツウォークマンです。直ぐにお使いいただけます。

FM放送(88〜108MHz)は日本国内では災害や難聴対策のための補完放送の受信が可能です。補完放送の詳しくはwebでお調べ願います。

・本体

テープNORM/CrO2,METAL切り替え、AVLS

・ベルトクリップ

・ヘッドホン

※画像中の動作確認用テープは出品物ではありません。

外観】

プレーヤー、ヘッドホンともに目立ったキズや汚れ、印刷のハゲなどはありません。大変きれいな状態です。

動作】

全ての機能が使用できます。パッキンの状態も良好ですが、防水機能はよくご判断の上でご自身の責任の範囲でご使用ください。

メンテナンス】

駆動ベルトを新品に交換

内外装のクリーニング

再生速度の点検と調整

アジマス調整

再生ヘッドの消磁とクリーニング

キャプスタン、ピンチローラーのクリーニング

非常に良い音で再生できておりますが、長期保管のヴィンテージ品を整備したものです。新品時の性能を保証するものではございません。

ご了承の上でよろしくお願いいたします。

商品の情報 ブランド ソニー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

