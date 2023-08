【ブランド】

【ブランド】・Hysteric Glamour 【アイテム】・メンズ ・Hysteric Glamour × THE CRAMPS 迷彩 カモフラ柄のミリタリーシャツ【商品状態】・若干の使用感が見られますが 比較的ダメージが目立たない状態の 《ユーズド品》です【表記サイズ】・S 【詳細サイズ / 平置き採寸 cm】・着丈-71・肩幅-43・身幅-50・袖丈-60【カラー】・カーキ【素材】・綿 100%…………………………………………………………………・《 即購入OK 》です 購入前のコメントは必要ありません そのまま購入していただいて大丈夫です・一部商品は《値下げ交渉可能》です コメントにて お問い合わせください 専用出品・取置きには対応しておりませんので 交渉中であっても最初に購入手続きを された方とお取引させて頂きます………………………………………………………………….メンズ/レディース/グッズ を出品しています《 いいね 》《 フォロー 》でご検討ください・ #usedclothingmon_mens ………………………………………………………………..・プロフィールに《留意事項》を記載して いますので ご一読ください・ご不明な点は お気軽にお問い合わせください ……………………………………………………………………袖丈···長袖柄・デザイン···カモフラ(迷彩)襟···レギュラーカラー素材···綿(コットン)季節感···春、夏、秋、冬

