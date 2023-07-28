代引き人気 極美品　オールドセリーヌ　ミニショルダー ショルダーバッグ

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2023,3月

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メルカリで50,000円で購入致しましたが思っていたサイズ感では無かったので出品致します。

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購入してから未使用ですが、USED品です。

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オールドセリーヌでもかなりの美品だと思います。

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私は一切使用致していませんが、購入時よりかなり値下げしておりますので値引きはご遠慮ください。

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商品の情報 ブランド セリーヌ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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