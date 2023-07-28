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代引き人気 極美品　オールドセリーヌ　ミニショルダー ショルダーバッグ

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CELINE セリーヌ
【極美品】ケイトスペード ショルダーバッグ ギンガムチェック
ミニショルダー
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2023,3月
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メルカリで50,000円で購入致しましたが思っていたサイズ感では無かったので出品致します。
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オールドセリーヌでもかなりの美品だと思います。
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セリーヌ ミディアム メッセンジャーバッグ
私は一切使用致していませんが、購入時よりかなり値下げしておりますので値引きはご遠慮ください。
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商品の情報

ブランドセリーヌ
商品の状態目立った傷や汚れなし

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⭐キャラメルリボン様以外のご購入はご遠慮ください⭐サンローラン　ルルボーリング

ドクターマーチン　ショルダーバッグ11inch
CELINE セリーヌミニショルダー2023,3月メルカリで50,000円で購入致しましたが思っていたサイズ感では無かったので出品致します。購入してから未使用ですが、USED品です。オールドセリーヌでもかなりの美品だと思います。私は一切使用致していませんが、購入時よりかなり値下げしておりますので値引きはご遠慮ください。オールドシリーズ···オールドセリーヌセリーヌ　CELINEショルダーバッグショルダーミニ　斜め掛け　肩掛けバッグ

商品の情報

ブランドセリーヌ
商品の状態目立った傷や汚れなし

代引き人気 極美品　オールドセリーヌ　ミニショルダー ショルダーバッグ

10分钟前

代引き人気 極美品　オールドセリーヌ　ミニショルダー ショルダーバッグ

¥38,350 ¥21,860

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極美品 オールドセリーヌ ミニショルダー | ciaf.edu.co

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