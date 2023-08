お得セット マンバッタン　ポーテージ　ブラックレーベル　バックパック　リュック　大容量 リュック/バックパック

購入の際は必ずプロフィールを読んでください。

マンバッタン ポーテージ ブラックレーベルのバックパックでございます。

5回ほど使いました。

頑丈な素材でガシガシ使えます。

防水機能もとても優れていて、雨や雪の日にも活躍すると思います。

中にはPCやタブレットを入れるポーチもついており、取り外しも可能です。

まちもしっかりとあり、大容量です。

高さも55センチほどございます。

少し汚れがございます、写真を確認してください。

45000円で購入しました。

カラー···ブラック

柄・デザイン···無地

商品の情報 ブランド マンハッタンポーテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

