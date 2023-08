現行タグ BURBERRY ビンテージチェック

【ブランド】

BURBERRY

バーバリー

【サイズ】

(表記)

M

平置き実寸サイズ

肩幅:46cm

(肩から肩を直線で計測)

身幅:53cm

(脇付け根から脇付け根まで)

着丈:76cm

(首肩付け根から裾下)

袖丈:64cm

(肩から袖先)

素人採寸になりますので、若干の誤差は

ご了承くださいませ

特に目立つキズや汚れは無くキレイです

2807-19360

※記載がない限り箱など付属品はありません。

※着用感には個人差がございます。

身長・体重等おっしゃって頂けても、着用感の予想・返答は難しいですので、ご了承ください。

※ご使用のモニターなどにより写真と実際の色目が若干異なる

場合がございますのでご了承下さい

※リユース品にご理解のない方、新品並みを求める方など

中古取引の認識のない方はご遠慮下さい

※必ずお写真確認下さい

【購入先】古物商許可証取得者のみが出入り可能な国内古物市場にて購入

全て真贋鑑定済みの商品になります

当方偽物を撲滅する側ですので、偽物出品は致しません

他アパレルは #ベルクラアパレル

他同ブランドは #ベルクラバーバリー

商品の情報 商品のサイズ M ブランド バーバリー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

