輝く高品質な Berryz工房 2009 Box そのすべての愛に　Solo Spring ミュージック

パッケージに少しスレなどがあります。ディスクに目立つキズはありません。写真付きですが、折れ跡があります。

素人保管のため神経質な方はご遠慮ください。

こちらの商品は、現状で値下げは考えていない状況になります。

Berryz工房 / Concert Tour 2009 Spring そのすべての愛に メンバー ソロアングルDVD 7枚組

#清水佐紀

#嗣永桃子

#徳永千奈美

#須藤茉麻

#夏焼雅

#熊井友理奈

#菅谷梨沙子

