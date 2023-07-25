【即日発送】 【美品】ダイキン　うるるとさらら　除加湿ストリーマ空気洗浄機　ACZ70X-T 空気清浄器

2日間稼働しました。

dyson HP 00 IS N pure hot+cool 新品未開封

箱や備品全て揃っております。

SHARP 加湿空気清浄機 KC-J50-W 2021年製 フィルター付き



美品 ダイキン ストリーマ空気清浄機 MCK70UKS-W

【商品詳細】

＜値下げ！＞ほぼ新品 dyson HP 00 IS N



Amway空気清浄機2021年製

適用床面積の目安

パナソニック衣類乾燥除湿機

空気清浄運転時

ダイソン dyson ピュア ホット&クール HP00 ISN

・空気清浄

F-VXR40

〜32畳（〜52m2）

ダイソン 空気清浄機能付 扇風機 ファンヒーター HP03 ホットアンドクール

8畳を清浄する目安 9分※6

DAIKIN 加湿空気清浄機 MCK70YBK 空気清浄機 2021年製

加湿空気清浄運転時※3

専用 2021年製 DAIKIN ダイキン 加湿ストリーマ空気清浄機 リモコン付

・空気清浄

【美品】dyson pure hot+cool 2021年製 HP00ISN

〜32畳（〜52m2）

パナソニック 加湿空気清浄機 ホワイト F-VXH35-W

8畳を清浄する目安 9分※6

ダイキン パッケージエアコン RZRP63BDT9/FAP63DJ

・加湿

【あそぱそまそ様 専用 】シャープ加湿空気清浄機 KI-JS40-W

プレハブ〜18畳（〜29m2）

シャープ KC-N50 加湿空気清浄機 2022年式 使用少美品

木造〜11畳（〜18m2）

値下げしました！【未開封】SHARP 空気清浄機 FU-PC01-W

除湿空気清浄運転時※4※5

美品♪2019年製♪DAIKIN 加湿空気清浄機 MCK70VKS-W

・空気清浄

☆ パナソニック 加湿空気清浄機 木目調 F-VC70XT-TM☆

〜19畳（〜31m2）

Amway アトモスフィアスカイ

8畳を清浄する目安 15分※6

富士通 脱臭機 PLAZION プラズィオン HDS-302G

・除湿

【美品】ダイキン うるるとさらら 除加湿ストリーマ空気洗浄機 ACZ70X-T

鉄筋〜20/〜23畳（〜33/〜38m2）

Panasonic F-PXT55 nanoe

プレハブ〜15/〜17畳（〜25/〜29m2）

ダイソン TP03 空気清浄機能付き扇風機

木造〜10/〜11畳（〜17/〜19m2）

シャープ スリムイオンファン HOT&COOL PF-JTH1 新品 SHARP



（T-21）ジアイーノF-JML30-W 次亜塩素酸 空間除菌脱臭機

・最大風量7.2m3/分

完全未開封dyson TP 03 WS SILVER

・床置型

ダイソンhot &cool

・8畳を清浄する目安 9分※1

【限定2台】日本エアーテック AIRTEC クリーンパーティション

・適用床面積の目安 〜32畳（〜51m2）

ダイソン hot cool 空気清浄機2022年製美品



j.air ジェイエアー 空間清浄機 空気清浄機 オゾン発生機⭐︎お値引き可能

・1日の電気代めやす※2 6.5円

Dyson Pure Hot + Cool ダイソン 扇風機 HP03IS

・節電運転時 3.2円

ダイキン ストリーマ 空気清浄機 MC55XBK-W

気清浄運転の場合

お値打ち エアジープラス 空気清浄機 新品 まこきよ様専用

加湿・除湿空気清浄運転時や専用モードでの電気代めやすは異なります。

SHARP KI-JS40-W 2021年製

電源 単相100V（50Hz・60Hz共通）キャブタイヤコード（床置対応）

アストモスフィアスカイ ミニ 空気清浄機 ゆうゆう様専用



【新品未開封】Dyson hot+cool AM09 WN ダイソン ホワイト

本体寸法（mm） H690×W415×D360

アンデス電気 バイオミクロンサークル(空気清浄機・脱臭機)BM-H701A

本体質量（kg） 23（水無し）

衣類乾燥除湿機 ハイブリッド式 F-YHVX120-W

除湿方式※8 8.0L/日（50Hz）、9.0L/日（60Hz）コンプレッサー方式

エレクトロラックス 空気清浄機 Pure A9 PA91-406DG ~37畳

加湿方式※9 650（mL/時）気化エレメント回転式・ダブルパスミキシング方式※10

シャープ 除湿機 兼 加湿空気清浄機 プラズマクラスター KC-HD70-W

・タンク容量（L） 加湿タンク約3.0、 除湿タンク約3.0

商品の情報 ブランド ダイキン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

2日間稼働しました。箱や備品全て揃っております。【商品詳細】適用床面積の目安空気清浄運転時・空気清浄 〜32畳（〜52m2） 8畳を清浄する目安 9分※6加湿空気清浄運転時※3・空気清浄 〜32畳（〜52m2） 8畳を清浄する目安 9分※6・加湿 プレハブ〜18畳（〜29m2） 木造〜11畳（〜18m2）除湿空気清浄運転時※4※5・空気清浄 〜19畳（〜31m2） 8畳を清浄する目安 15分※6・除湿 鉄筋〜20/〜23畳（〜33/〜38m2） プレハブ〜15/〜17畳（〜25/〜29m2） 木造〜10/〜11畳（〜17/〜19m2）・最大風量7.2m3/分・床置型・8畳を清浄する目安 9分※1・適用床面積の目安 〜32畳（〜51m2）・1日の電気代めやす※2 6.5円・節電運転時 3.2円気清浄運転の場合加湿・除湿空気清浄運転時や専用モードでの電気代めやすは異なります。電源 単相100V（50Hz・60Hz共通）キャブタイヤコード（床置対応）本体寸法（mm） H690×W415×D360本体質量（kg） 23（水無し）除湿方式※8 8.0L/日（50Hz）、9.0L/日（60Hz）コンプレッサー方式加湿方式※9 650（mL/時）気化エレメント回転式・ダブルパスミキシング方式※10・タンク容量（L） 加湿タンク約3.0、 除湿タンク約3.0

商品の情報 ブランド ダイキン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ダイキン 空気清浄機 MCK70WKS-W 新品未使用未開封 空気清浄機 パナソニック F-VC70XU-Wジアイーノ Panasonic F-MV4100 次亜塩素酸空間除菌脱臭機July様専用!Dyson Pure Cool 箱・説明書つき 型式TP00WS