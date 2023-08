パーティを彩るご馳走や リキテンスタイン　スウェット80s Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

リキテンスタインのスウェットになります。Tシャツはそこそこ出ますが、スウェットはかなり珍しいと思います。リキテンスタインのTシャツは小さいものが多いですが、こちらはスウェットということもありしっかり大きく、かなり着やすいと思います。リキテンスタイン風のプリント物が多く出回っていますが、flying fishのコピーライトが入っているものは本物になります。こちらもしっかりflying fishのコピーライトが入っています。タグはscreen starsのXLで、おそらく80sだと思います。状態も目立った傷、汚れなく良いと思います。

身幅57cm

着丈68cm

袖丈89cm

roy lichtenstein

lichtenstein

リキテンシュタイン

キースヘリング

keith haring

アンディウォーホル

andy warhol

アート

art

フォト

photo

ヴィンテージ

vintage

ビンテージ

used

古着

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 目立った傷や汚れなし

