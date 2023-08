新品即決 《定価20万越え》ヘルノ　herno フーデッドウールフェルトコート　48 その他

ご覧いただきありがとうございます。

RRL エンジニアジャケット



コメント無しの即購入okです。

44980⇨39980⇨37980円に値下げしました。

最終価格につきお値引き不可になります。

ヘルノのフェルト生地コートになります。

使用しないので、出品します。

カラー ネイビー

サイズ48

胸囲108 着丈87 袖丈65 肩幅47

内ポケット数×2

外ポケット数×4

PA005UR 33185 イタリア製

外側の布地:毛80%・ナイロン20%

インナーファブリック:ポリエステル100%

内側の層:レーヨン100%

真ん中の層:ポリウレタン

裏地:ナイロン100%

パディング:ポリエステル100%

になります。

よろしくお願いします。

リゾート

リゾートライン

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ヘルノ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧いただきありがとうございます。コメント無しの即購入okです。44980⇨39980⇨37980円に値下げしました。最終価格につきお値引き不可になります。ヘルノのフェルト生地コートになります。使用しないので、出品します。カラー ネイビーサイズ48胸囲108 着丈87 袖丈65 肩幅47内ポケット数×2外ポケット数×4PA005UR 33185 イタリア製外側の布地:毛80%・ナイロン20%インナーファブリック:ポリエステル100%内側の層:レーヨン100%真ん中の層:ポリウレタン裏地:ナイロン100%パディング:ポリエステル100%になります。よろしくお願いします。リゾートリゾートライン

