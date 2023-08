ファティーグパンツ(ベイカーパンツ)

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ミリタリー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ファティーグパンツ(ベイカーパンツ)TROUSERS, MAN'S UTILITY, POLYESTER/COTTON, DURABLE PRESS OG 507GENERALジッパー【ブランド】アメリカ軍【モデル】OG-507【サイズ】34×33【実寸】ウエスト 86長さ 114股下 85わたり 34裾幅 21※平置き計測【カラー】オリーブ【マテリアル】コットン、ポリエステル【製造国】USA【年代】70s 80s【Condition 】美品。各箇所 フェード、汚れ、シミ、破れ、小傷などがある場合がございます。(写真で確認ください。また必要に応じて状態確認します。)※実品、本物です。レプリカや復刻版ではありません。女性モデルは、158cm48kg 普段Mサイズ、ウエスト60cmウエスト絞ってます+++店頭とネットショップでも販売しているので、突然出品をやめる場合がございます。また、ヴィンテージ商品で一般市場の価格が高騰した場合、値段が上がる可能性がありますで、あらかじめご了承ください。レア商品なので、値下げできません、値下げコメント不要です。+++ミリタリー物、一覧で確認できます#家と外でミリタリーユーティリティパンツベイカーパンツアメリカ軍 OG507 パンツOG-507 ユーティリティパンツ

