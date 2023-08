ゴルフ関係商品をまとめた商品ページを作っております。

Tour AD AD-55 R シャフト 6-A用6本 アイアン用 ツアーAD

#ルート3Mのゴルフルーム

商品の情報 ブランド ツアーステージ 商品の状態 やや傷や汚れあり

ゴルフ関係商品をまとめた商品ページを作っております。#ルート3MのゴルフルームブランドBRIDGESTONE ブリヂストン ブリジストンTOURSTAGE VIQ CL ツアーステージadidas アディダスセット内容・DR1W(13.5°)PHYZ ファイズ CLPZ-401Wカーボン L純正グリップ ・FW3W(16.5°)ツアーステージ VIQ CLTL-30カーボン L他社グリップ5W(21°)ツアーステージ VIQ CLTL-30カーボン L他社グリップ ・アイアン7-9i PW AW SW 計7本ブリヂストンカーボン L純正グリップ・パターブリヂストンParadisO パラディーゾマレット型 カーボン純正グリップ合計 11本・キャディバッグ adidasナイロン製5分割カート式 自立式 性別レディース 女性利き腕右利き用 対象初級者 中級者コンディションこちらの商品は中古品のため、クラブやバッグには多少の小傷(写真2枚目下段、10枚目)はございますが、 プレーには差し支えなく、まだまだ御使用頂ける商品になります。清掃アルコール除菌、清掃をして出品させて頂いておりますので御安心下さい。梱包 段ボールは一度使用したリユース品を利用致します。予めご了承下さい。 プチプチ、ダンボールや巻段ボール、ラップなどを使用致します。 部屋の環境について 喫煙者、ペットはおりません。他サイトにも出品していますので、そちらと同時に売れた場合は、ご購入が早かった方を優先させて頂きます。 お早めにご購入ください。

