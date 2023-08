新品入荷 28.5cm VANS シンジケート　WTAPS スニーカー

ご覧いただきありがとうございます!!

VANS シンジケートERA WTAPSコラボです。

※高額商品の為、説明をよくご覧ください。

10年以上前に購入してから大事に保管しておりました。

新品未使用品では一度人の手に渡っている物ですので神経質な方はご遠慮ください。

写真をよくご確認しご納得の上ご購入ください。

すり替え防止のため返品等お断りします。

#スニーカー

#スケートボード

#スケシュー

#スケーター

#シンジケート

#スケーターブランド

#ストリートブランド

#ストリートファッション

#クリスチャンホソイ

#バンズ

#ヴィンテージ

#VANS

#supreme

#nike

商品の情報 商品のサイズ 28.5cm ブランド バンズ 商品の状態 新品、未使用

