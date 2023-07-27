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ご覧いただきありがとうございます！！
若者にとても人気があって靴です。
adidas gazelle ガゼル スニーカー
VANS シンジケートERA WTAPSコラボです。
Air Jordan 1 Low "Taxi"エアジョーダン1ロー "タクシー"
AIR Jordan 1 OG shadow シャドウ
※高額商品の為、説明をよくご覧ください。
NIKE ダンク ロー 節分 30cm
adidas アディダス スーパースター EG4959/31cm
アディダス イージーブースト 350 v2 オレオ
10年以上前に購入してから大事に保管しておりました。
スニダン鑑定済 未使用品 27.5cm AIR JORDAN NIKE BRED
未使用品 asics アシックス GEL-LYTE III OG 26cm
新品未使用品では一度人の手に渡っている物ですので神経質な方はご遠慮ください。
ナイキ エアジョーダン12 レトロイーストサイドゴルフ
Nike Dunk Low バレリアンブルー
写真をよくご確認しご納得の上ご購入ください。
新品未使用 UNDER COVER アンダー カバー スニーカー 27cm
すり替え防止のため返品等お断りします。
Nike Dunk Low UCLA 28.0
最終価格！afew×asics GEL-LYTE III OG
#スニーカー
【新品】Nike ナイキ キルショット2 グリーン 26.5cm
#スケートボード
adidas スニーカー 27.0
#スケシュー
ナイキ ウィメンズ エアジョーダン1 ミッド ブラック ホワイト
#スケーター
美品✨ADRER アドラー ハイソールリングダッドスニーカー 26.5 ブラック
#シンジケート
【専用】元箱付き、付属品付きお願いします様
#スケーターブランド
Nike Kyrie Flytrap 2
#ストリートブランド
【送料無料】NEEDLES × Reebok BEATNIK MOC 26センチ
#ストリートファッション
OFF-WHITE×NIKE VAPORSTREET YELLOW オフホワイト
#クリスチャンホソイ
NIKE KD 14 SEASONAL EP PINK ピンク 1
#バンズ
ニューバランス M990 GL5 V5 27.0cm Dワイズ
#ヴィンテージ
未使用★ナイキ★エアジョーダン1 ★frls★フィアレス★ FEARLESS★
#VANS
フラワーマウンテン YAMANO3(26.5cm/US8.5)新品！
#supreme
by you dunk SB 26.0
#nike
リーニンwow7 ラストダンス
商品の情報
商品のサイズ
28.5cm
ブランド
バンズ
商品の状態
新品、未使用
Reebok QUESTION LOW リーボッククエスチョン ロー 28㎝
nike sb dunk low orange label white navy
NIKE DUNK LOW グリーン
1994年製 NIKEAIR JORDAN 1 bread
Nike Dunk Low Team Green 26.5㎝
ご覧いただきありがとうございます！！VANS シンジケートERA WTAPSコラボです。※高額商品の為、説明をよくご覧ください。10年以上前に購入してから大事に保管しておりました。新品未使用品では一度人の手に渡っている物ですので神経質な方はご遠慮ください。写真をよくご確認しご納得の上ご購入ください。すり替え防止のため返品等お断りします。#スニーカー#スケートボード#スケシュー#スケーター#シンジケート#スケーターブランド#ストリートブランド#ストリートファッション#クリスチャンホソイ#バンズ#ヴィンテージ#VANS#supreme#nike
商品の情報
商品のサイズ
28.5cm
ブランド
バンズ
商品の状態
新品、未使用
新品入荷 28.5cm VANS シンジケート WTAPS スニーカー
375
43分钟前
新品入荷 28.5cm VANS シンジケート WTAPS スニーカー
¥
35,000
¥
19,950
(税込) 送料込み
8
13
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商品の情報
カテゴリー
ホーム
靴
スニーカー
28.5cm VANS シンジケート WTAPS
商品の状態
目立った傷や汚れなし
配送料の負担
送料込み(出品者負担)
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らくらくメルカリ便 匿名配送
発送元の地域
東京都
発送までの日数
1~3日で発送
www.inba.netメルカリ安心への取り組み
お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
bbd70
293
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この出品者は平均24時間以内に発送しています
コメント (13)
新品入荷 28.5cm VANS シンジケート WTAPS スニーカー
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