ご覧いただきありがとうございます。

★購入申請は必要ありません。

★全国一律送料込み!らくらくメルカリ便で発送します!

★迅速発送!特別な場合を除いて24時間以内に発送します!

☆動作確認済み☆

「PlayStationVita(PCH-2000シリーズ) Wi-Fiモデル アクアブルー PCH-2000 ZA23」

ソニー・インタラクティブエンタテインメント

状態

・背面に極々僅かな微キズはございますが、

大変綺麗な状態です。

付属品

・写真に写っているものがすべてとなります。

2

商品の情報 ブランド ソニー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

