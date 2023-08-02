何でも揃う DIGITAL M.ZUIKO 17mm ブラック f1.8 レンズ(単焦点)

☆送料込み！匿名配送！

★極美品【修理・整備済/ 完動品】Nikon Ai NIKKOR50mmf1.4

注※『専用』『バラ売り』等はお申し受けできません。交渉中でも購入者優先です。

極美品 分解清掃済 Industar 61 L/Z MC 50mm f2.8

☆商品到着後24時間以内に受取評価をお願い致します。

希少超美★Pentax Takumar 58mm F2.4 M37 M42変換付

☆評価が5未満の方と残念な評価が3以上の方は、事前に購入意思をコメントでお願い致します。

超美品 ニコン AI-S NIKKOR 50mm f1.8 MF N Y497

↑↑↑以上ご理解ある方のご購入お待ちしております！！

美品☆ニコン カメラ レンズ 28mm 1:2 防湿庫管理品 ④



Olympus H.Zuiko Auto-S 1:1.2 f=42mm

オリンパス 単焦点レンズ

専用＊サムヤン SAMYANG AF 45mm f1.8 単焦点レンズ

使用頻度少なめの美品です。

希少癖玉！Leica Nickel Summar 5cm

別売の付属品もつけます。

オールドレンズ マイクロホーサーズ用アダプダー

レンズフードLH-48B

AF-S NIKKOR 28㎜ f/1.4E ED ニコン単焦点レンズ

フィルター Kenko PRO1D

Nikon ニコン Ai Nikkor 50mm F1.2



富士フイルム XF18mm f2 R

マウント···マイクロフォーサーズマウント系

❤️単焦点レンズ❤️Canon EF-M 22mm F2 STM ブラック

開放F値···1.5～2.0未満

超美品 NIKON NIKKOR-S・C Auto 50mm f1.4 Y775

焦点距離···12mm～18mm未満

商品の情報 商品のサイズ マイクロフォーサーズマウント ブランド オリンパス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

☆送料込み！匿名配送！注※『専用』『バラ売り』等はお申し受けできません。交渉中でも購入者優先です。☆商品到着後24時間以内に受取評価をお願い致します。☆評価が5未満の方と残念な評価が3以上の方は、事前に購入意思をコメントでお願い致します。↑↑↑以上ご理解ある方のご購入お待ちしております！！オリンパス 単焦点レンズ使用頻度少なめの美品です。別売の付属品もつけます。レンズフードLH-48Bフィルター Kenko PRO1Dマウント···マイクロフォーサーズマウント系開放F値···1.5～2.0未満焦点距離···12mm～18mm未満

商品の情報 商品のサイズ マイクロフォーサーズマウント ブランド オリンパス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

Canon EF35mm F2 IS USM シネマカメラに使用Canon キャノン 50mm F/1.2 Leica Lマウントレンズ1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6 PD-ZOOM6月30日限定✨【通称:神レンズ】Nikon AF-S 35mm 単焦点Leica (ライカ) エルマリート M28mm F2.8