【商品詳細】

■ 状態 / Condition

[B]: 使用感が少ないアイテム

■ サイズ / Size : おそらく44

▷肩幅 / Shoulder : 46

▷身幅 / Bust : 50

▷着丈 / Length : 70

▷袖丈 / Sleeve : 68

(cm)

■ 素材 / Material : Silk100%

■ 色 / Color : Grey

▶︎プロフィールをご一読の上、ご理解いただいた方のみご購入をお願いいたします。

#paulharnden#bergfabel#guidi#yohjiyamamoto#cdiem#commedesgarcons#martinmargiela

#ポールハーデン#バーグファベル#グイディ#ヨウジヤマモト#カルペディエム#コムデギャルソン#マルタンマルジェラ

商品の情報 商品のサイズ S ブランド レーベルアンダーコンストラクション 商品の状態 目立った傷や汚れなし

