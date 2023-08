通販 ワンピースカード　赤ニューゲート　赤ゾロ　赤エース　デッキセット その他

トラブル防止のためプレイ用とさせていただきます。

こちらの内訳の中に入っていないカードでも在庫がある場合がありますので、この3デッキに入るようなカードの中で他にお探しのものがありましたらご気軽にご相談ください。

内訳

1コスト イゾウ 4枚

1コスト バギー 4枚

1コスト マキノ 4枚

1コスト お玉 4枚

1コスト 白ひげ海賊団 4枚

1コスト ラディカルビーム 4枚

1コスト 毛皮強化 4枚

2コスト カーリーダダン 4枚

2コスト 十字火 2枚

3コスト ロロノアゾロ 4枚

3コスト マルコ 4枚

3コスト 火拳 2枚

4コスト マーシャルDティーチ 2枚

4コスト マルコ 4枚

4コスト アトモス 4枚

4コスト スピードジル 2枚

4コスト ジョズ 4枚

4コスト ゴムゴムのJET銃 4枚

5コスト マルコ 4枚

5コスト キングデュー 4枚

7コスト 炎帝 4枚

7コスト ポートガスDエース 4枚

9コスト エドワードニューゲート 4枚

リーダーカード ロロノアゾロ(プロモ) 1枚

ポートガスDエース 1枚

エドワードニューゲート 1枚

合計 83枚

トラブル防止のためプレイ用とさせていただきます。こちらの内訳の中に入っていないカードでも在庫がある場合がありますので、この3デッキに入るようなカードの中で他にお探しのものがありましたらご気軽にご相談ください。内訳1コスト イゾウ 4枚1コスト バギー 4枚1コスト マキノ 4枚1コスト お玉 4枚1コスト 白ひげ海賊団 4枚1コスト ラディカルビーム 4枚1コスト 毛皮強化 4枚2コスト カーリーダダン 4枚2コスト 十字火 2枚3コスト ロロノアゾロ 4枚3コスト マルコ 4枚3コスト 火拳 2枚4コスト マーシャルDティーチ 2枚4コスト マルコ 4枚4コスト アトモス 4枚4コスト スピードジル 2枚4コスト ジョズ 4枚4コスト ゴムゴムのJET銃 4枚5コスト マルコ 4枚5コスト キングデュー 4枚7コスト 炎帝 4枚7コスト ポートガスDエース 4枚9コスト エドワードニューゲート 4枚リーダーカード ロロノアゾロ(プロモ) 1枚 ポートガスDエース 1枚 エドワードニューゲート 1枚合計 83枚検索用ワンピースカードゲームワンピース ONE PIECE フィルムレッド FILMRED ウタ ルフィ シャンクス 映画特典 入場者 入場特典 来場者特典構築済デッキストラクチャーワンピースカードゲーム海軍ロマンスドーンromance dawnromancedawn頂上決戦未開封boxカートンsecsrsrrrRパラレルおでんカートン特典プロモ緑紫赤film redredワンピースカードゲームロマンスドーンONE PIECEROMANCE DAWNカイドウヤマトルフィモンキー・D・ルフィロートラファルガー・ローVジャンプ最強ジャンプ王下七武海百獣海賊団麦わらの一味最悪の世代ルフィゾロウソップサンジナミチョッパーフランキーロビンブルックジンベエトラファルガークロコダイルキングジャッククイーンうるティカイドウビックマムシャンクスドフラミンゴエネルキッドハンコック黒ひげ白ひげエースイゾウマルコミホーク

