【SALE】 鬼滅の刃　ちょこのせ　プレミアムフィギュア　コンプリート コミック/アニメ

23個セットです。

柱合会議コンプリート

プレミアムちょこのせフィギュア コンプリート

柱合会議は全て未開封品

おにぎり(おはぎ)は全て開封し写真のようにガラスケースに入れて飾っていました。

それぞれの箱に戻して発送いたします。

バラ売りは不可でおねがいします。

防水対策しダンボールにて発送いたします。

竈門炭治郎

竈門禰豆子

我妻善逸

嘴平伊之助

栗花落カナヲ

宇髄天元

煉獄杏寿郎

時透無一郎

冨岡義勇

胡蝶しのぶ

悲鳴嶋行冥

不死川実弥

伊黒小芭内

甘露寺蜜璃

人気タイトル...鬼滅の刃

フィギュア種類...完成品フィギュア

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

