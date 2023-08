ご閲覧頂きありがとうございます。

素顔4 Snow Man盤DVD

国内正規品。

現在では購入できない商品ですので、貴重な品物です!

【状態】

数回視聴したのみで、その後は暗所な場所に保管しておりました。

箱や本体は見たところ傷みなどなく、

ポストカード・ブックレットにも傷はありません。

自宅保管中や初期からの多少の汚れ小傷などはご了承ください。

細かい点が気になる方、神経質な方は御遠慮下さいませ。

プチプチ包装にて発送致します。

※即購入大歓迎です

24時間以内に発送致します!

#SnowMan #岩本照 #深澤辰哉 #渡辺翔太 #宮舘涼太 #佐久間大介 #阿部亮平 #向井康二 #目黒蓮 #ラウール

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

