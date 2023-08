私の商品ページを閲覧くださいましてありがとうございます✨✨

#ミエのアパレルショップ商品一覧

他にもたくさんトップスやアウター、インナー、ジャケット、ジーンズ、ワンピースなど豊富な種類と色とサイズの商品を取り扱っていますのでぜひ、覗いてみてください(*^◯^*)

トレンド商品や中にはレアで希少な掘り出し物も見つかるかも⁉️

ID.【a01385】

☆カラー☆/ 白基調 総柄 アート

(色は映りの具合などで多少の違いがあるかもしれませんがご了承下さいませ)

☆サイズ☆/ Fサイズ(詳細は寸法をご確認の上ご購入くださいませ✨)

【寸法】

ウエスト/76㎝

総丈/84㎝ (股上及び股下は変形パンツのため計測不可)

裾幅/18㎝

※若干の誤差はあるかもしれませんのでご了承ください。

※ご購入いただいた後のクレームは対応しかねますのでしっかりとご理解した上でのご購入をお願いいたします。

(こちらの不備などによる場合は返品対応をとらせていただきます)

※発送方法は定形外郵便などできるだけご希望の発送での発送をいたしますのでご希望がありましたらお気軽にお申し付けください。

※保管上または梱包でのシワはご容赦下さい。

※確認は人間がおこなっている為、汚れ等の見落としはご容赦下さいませ。

また、特に状態に敏感な方のご購入はお控え下さい。

※商品のデザイン、状態には主観を伴い表現及び受け止め方に個人差がございます。

※不明な点がありましたらお気軽に、ご質問下さい。

パンツ丈···フルレングス

柄・デザイン···その他

シルエット···サルエル

季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド イッセイミヤケ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

私の商品ページを閲覧くださいましてありがとうございます✨✨#ミエのアパレルショップ商品一覧他にもたくさんトップスやアウター、インナー、ジャケット、ジーンズ、ワンピースなど豊富な種類と色とサイズの商品を取り扱っていますのでぜひ、覗いてみてください(*^◯^*)トレンド商品や中にはレアで希少な掘り出し物も見つかるかも⁉️ID.【a01385】☆ ISSEY MIYAKE 総柄サルエルパンツ 変形パンツ☆カラー☆/ 白基調 総柄 アート(色は映りの具合などで多少の違いがあるかもしれませんがご了承下さいませ)☆サイズ☆/ Fサイズ(詳細は寸法をご確認の上ご購入くださいませ✨)【寸法】ウエスト/76㎝総丈/84㎝ (股上及び股下は変形パンツのため計測不可)裾幅/18㎝※若干の誤差はあるかもしれませんのでご了承ください。※ご購入いただいた後のクレームは対応しかねますのでしっかりとご理解した上でのご購入をお願いいたします。(こちらの不備などによる場合は返品対応をとらせていただきます)※発送方法は定形外郵便などできるだけご希望の発送での発送をいたしますのでご希望がありましたらお気軽にお申し付けください。※保管上または梱包でのシワはご容赦下さい。※確認は人間がおこなっている為、汚れ等の見落としはご容赦下さいませ。また、特に状態に敏感な方のご購入はお控え下さい。 ※商品のデザイン、状態には主観を伴い表現及び受け止め方に個人差がございます。 ※不明な点がありましたらお気軽に、ご質問下さい。パンツ丈···フルレングス柄・デザイン···その他シルエット···サルエル季節感···春、夏、秋

