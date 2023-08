おトク情報がいっぱい！ Faux 美品S／Supreme Fur ファージャケット Reversible ブルゾン

美品S/Supreme Faux Fur Reversible ファージャケット

Faux Fur Reversible Hooded Jacket

付属品

全タグ、納品書(個人情報カット)、ステッカー2枚

リバーシブルタイプ

窪塚洋介、登坂広臣、色違いで木村拓哉が着用いたしました人気のモデルです。

#アパレルbyJOKER

着用回数少ないので特に気になるダメージもなくなかなか良い状態かと思います。

サイズ/S

素材/パイル ポリエステル ナイロン

平置き計測

着丈約60cm

肩幅約54cm

袖丈約57cm

脇下幅約62cm

すそ幅50cm

多少の誤差はご了承下さい。

状態はいいかと思いますが新品ではございませんので画像優先でご検討をお願い致します。袖口内側のナイロンの方に若干使用感ございます。

発送は主に平日になるかと思います。

どうぞ宜しくお願い致しますm(_ _)m

シュプリーム

Bjg497005800

商品の情報 商品のサイズ S ブランド シュプリーム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

美品S/Supreme Faux Fur Reversible ファージャケットFaux Fur Reversible Hooded Jacket付属品全タグ、納品書(個人情報カット)、ステッカー2枚リバーシブルタイプ窪塚洋介、登坂広臣、色違いで木村拓哉が着用いたしました人気のモデルです。#アパレルbyJOKER着用回数少ないので特に気になるダメージもなくなかなか良い状態かと思います。サイズ/S素材/パイル ポリエステル ナイロン平置き計測着丈約60cm肩幅約54cm袖丈約57cm脇下幅約62cmすそ幅50cm多少の誤差はご了承下さい。状態はいいかと思いますが新品ではございませんので画像優先でご検討をお願い致します。袖口内側のナイロンの方に若干使用感ございます。発送は主に平日になるかと思います。どうぞ宜しくお願い致しますm(_ _)mシュプリームBjg497005800

