YCHAI のホワイトデニム

とてもシルエットの美しい美脚デニム

イタリア製

2023年注目のホワイトカラー

裾の処理は嬉しいチェーンステッチ

裾上げしていないオリジナルレングス

オンでもオフでも利用できる、

とてもお得感のあるパンツかと思います。

ホワイトデニム好きは勿論、

白パン入門者にもおすすめな一本です。

タグ表記 : 29

ウエスト : 約37cm

股上 : 約26cm

股下 : 約68cm

裾幅 : 約18cm

Avvattev

多少の使用感はございますが、目立つ傷や汚れなどの特筆すべきダメージはございません。

※ ホームクリーニング済みですので、綺麗な状態で直ぐに着用頂けます。

元SIVIGLIA(シヴィリア)ファウンダーのサウロ氏が手掛けるYCHAI(イカイ)。

YCHAI(イカイ)のホワイトデニムは往年のアメリカンフレーバーをあくまでもイタリアらしくアレンジしつつ、モダンに再構築したシルエットが魅力です

商品の情報 商品のサイズ S 商品の状態 やや傷や汚れあり

