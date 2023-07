1968年製ベトナムジッポーです。

「第97憲兵大隊部隊」の徽章が貼り付けされているモデルです。

刻印は

VIETNAM

68-69

QUI NHON

“Killng For Peace Was Like Fucking For Virginity”

「平和のための殺しは処女を犯すようなもんだ」

着火確認済みです。

インサイドユニットも同年代になります。

ケースのコーティングが剥がれ真鍮剥き出しですが、ヒンジの緩みはほとんどなく、インナーとも良好な状態で、普段使いとしてまだまだ現役で使えるヴィンテージZIPPOです。

詳細な商品の状態は画像をご確認ください。

レプリカではない、古いものですので、キズ・汚れありにしております。

NC/NRでのご検討頂きますと同時にあくまでも中古品として現状をご理解頂ける方、よろしくお願い致します。

商品の情報 ブランド ジッポー 商品の状態 傷や汚れあり

