♡美品♡レベッカテイラー ジャケット【XL】海外ブランド 高級 オフィス 大きめ

【商品名】

theory luxe セオリーリュクス

レディース スーツ ジャケット

ノーカラージャケット 38 M

ブラック 黒 無地 裏地無し

ジャージー生地 ストレッチ

日本製

BODY: KANET

FABRIC: JEWEL

【特徴・ポイント】

⚫︎ ジャージー生地の黒無地ノーカラージャケット

⚫︎ 裏地の無いタイプですが、薄い生地では無いので季節問わずご着用出来るかと思います。

⚫︎ 前はボタンやフックなどの留め具が無いタイプです。

⚫︎ 多少の使用感はありますが、汚れや痛み無く、とてもキレイな状態です。

季節感··· 春 夏 秋 冬

カラー··· ブラック 黒

【平置き寸法・サイズ】

肩幅 39

身幅 43

着丈 55

袖丈 50

表記サイズ 38

M サイズ相当

【素材】

レーヨン 66%

ナイロン 32%

ポリウレタン 2%

L-0031

商品の情報 商品のサイズ M ブランド セオリーリュクス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

