色々な所で出品しており、すぐ売り切れそうなので落札直前のお問い合わせは必須でお願い致します

トップチューブ:530mm

シートチューブ:520mm

フレームの適正身長目安:166-175cm

[仕様]

フレーム:クロモリ

フォーク:カーボン+アルミコラム

メインコンポーネント シマノ

変速段数:20段

STi:105 5600

FC:105 5502 52/36 172.5mm

Fディレイラー:105 5501

Rディレイラー:105 5700

スプロケ:105 5600 12-25T

チェーン新品

BB:シマノ5500

ブレーキ:プロマックス

ハンドル:ボントレガー40mm(c-c)

ステム:100mm

バーテープ新品

サドル,シートポスト:ジオス

ブレーキ&シフトケーブル:シマノ新品

ブレーキ&シフトワイヤー:新品

ホイール:シマノR500

タイヤ:モスト23c

他

初めて乗るロードバイクや通勤通学用としても安心してお選びいただけます

購入するときの最初の出品価格だけに、気をとられていませんか?

新規オーナー様のことを考えて、一般的に多い未整備で安全性が損なわれて受け取り後に出費が数万円かかる状態で出品することはせず、出品にあたり全体整備して新品パーツも出費して取り替えてあります

御購入あとの部品交換出費に、チェーン、バーテープ、タイヤや各ワイヤー&ケーブル交換や各調整だけでも3万円程おさえることができます

成田駅周辺でしたら実物見てサイズ合わせと試乗でき、整備した一番良い状態でお受け取りいただけ乗りやすいポジション調整致します

他の方と違い多々部品交換して状態良くして安値にしているため、メルカリの出品に至っては、これ以上値下げ対応しかねます

出品ページは1日で埋もれ閲覧されなくなる為

気になっていただけた場合、フォローしていただくと見つけやすいです

他にもロードバイク関連品、別ページで多数出品しております

#airbicycleJapan

#ロードバイク

商品の情報 ブランド ジオス 商品の状態 やや傷や汚れあり

