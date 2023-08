世界的スーパースターとして名を馳せるJustin Bieber(ジャスティン・ビーバー)プロデュースによるアメリカ・ロサンゼルス発のアパレルブランド

☆Drew House☆(ドリューハウス)

ジャスティンビーバー自身やヘイリーが着用してますので、ユニセックスでコーディネートもしやすいと思います

女性からも人気のデザインです

MADE IN VIETNAM

100%COTTON

カラー MINT

サイズ L

着丈75 肩幅52 袖丈23 胸囲114

他サイトにも出品しており、人気商品の為、売り切れ次第予告なく削除致します

ご購入後、万が一に欠点商品等が見つかりましたら、受取評価前にご遠慮なくメッセージよりお申し付け下さい

他サイトにも掲載していますので購入希望の方コメントください

気になる点はコメント欄よりお願い致します

自宅管理につき神経質な方ご遠慮お願い致します

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 未使用に近い

世界的スーパースターとして名を馳せるJustin Bieber(ジャスティン・ビーバー)プロデュースによるアメリカ・ロサンゼルス発のアパレルブランド☆Drew House☆(ドリューハウス)ジャスティンビーバー自身やヘイリーが着用してますので、ユニセックスでコーディネートもしやすいと思います女性からも人気のデザインですMADE IN VIETNAM100%COTTONカラー MINTサイズ L着丈75 肩幅52 袖丈23 胸囲114他サイトにも出品しており、人気商品の為、売り切れ次第予告なく削除致しますご購入後、万が一に欠点商品等が見つかりましたら、受取評価前にご遠慮なくメッセージよりお申し付け下さい他サイトにも掲載していますので購入希望の方コメントください気になる点はコメント欄よりお願い致します自宅管理につき神経質な方ご遠慮お願い致します#essentials#CDG#palmangels#kaws#humanmade#badhop#drewhouse#kithスニーカーキャップベルト財布鞄サンダルワンピースパンプスブーツストッキングSNS韓国アニメアイドル漫画ジャニーズ平野紫耀K-POP

