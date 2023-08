Plastic Tree&有村竜太朗のCD、DVDのセットになります。

自宅で再生用に購入、保管していたものばかりですので使用感、シミなどがあるものも含まれますが、再生には問題ありません!

担降りした為、整理をしたいのでセット購入お願いします。

過去に購入したグッズ (開封済み含む)も同封してよろしければ同額でお付けします。内容は到着時ご確認ください。

即購入可

バラ売り不可

品物は写真にてご確認頂き、質問があればお気軽にコメントしてください。

子持ちフルタイムのため返信遅くなることがございます。ご了承ください。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

