my beautiful landledのコートです。

サラサラとした薄手のコートなので、今の時期にピッタリだと思います。

袖をヒモでまくれるディテールが特徴的で、他には無い雰囲気のコートです。

写真7.8枚目に着画を載せてます。身長173cmですので、参考にしてください。

中古品・自宅保管の為、ご理解の上ご購入お願い致します。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド マイビューティフルランドレット 商品の状態 目立った傷や汚れなし

