90’sビンテージ ピーターマックス PeterMax Yes ツアーTシャツ Lデッドストック、シングルステッチ

中々出て来ない一品です。

□ ピーターマックス Yes ツアーTシャツ□

1994年のYesツアー時のホワイトTシャツです。

1994年 Yesのコピーライトあります。

【 サイズ 】

L

ボディ HANES BEEFY90年前半物

USA製です。

身幅56

着丈72

肩幅52

袖丈20

カラー…ホワイトベース

サイズ…貴重なL

高騰中90-00年代Tシャツ。

汚れ、染み、ダメージ、ピンホール、プリントの色抜け、下地の焼け、首伸び全く無いです。新品同様です?洗ってクローゼットにビニールに入れて閉まっておきました。丈も縮んでいません。着る機会がないので

譲ります。デッドストック並みの状態です。

つまりもほとんどありません。

更に値上がりする前に是非この機会に!

宜しくお願い致します。

多少でした価格相談にのります。

他の所にも出品してます。

タバコすいません。

ペット飼ってません。

直ぐに連絡出来る方宜しくお願い致します。

カラー···ホワイト

袖丈···半袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

ネック···クルーネック

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 未使用に近い

