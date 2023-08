【有名人芸能人】 クリスチャンディオール、夢のクチュリエ展 チケット ミュージック

★ 会場: 東京都現代美術館

★ 18:00~18:30入場(展示は20時まで)

★有効期限 2023年5月28日まで(本日)

ディオール展最終日になります。

★1枚につきお1人様

一緒に行くつもりだった友人が急用で行けなくなったのでお譲ります。

本日のチケットで配達だと間に合わないため、配達ではなくて、新宿駅か渋谷駅で直接渡したいと思います。

新宿駅か渋谷駅前4時から6時の間に直接渡したいと思います。

何か疑問なことがあったらコメントください。

★本日の14時まで売れない場合、友達に譲ります

♯ディオール展

♯クリスチャンディオール展

♯DIOR

♯CHRISTIAN DIOR

♯チケット

♯招待券

♯展示

♯東京都現代美術館

♯衣装展

♯夢のクチュリエ展

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

エアロスミス BIGONES DVD